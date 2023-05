Amici 22 | velati nomi di chi sono i positivi al Covid Ecco quando si registra la Semifinale

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 3 maggio 2023) E’ appena andato in onda il daytime di oggi die Maria De Filippi ha svelato in diretta chigli allievi risultatial-19. A dirlole immagini, in cui inizialmente appaiono in Casetta Wax, Maddalena, Benedetta, Mattia e Angelina. Mancano all’appello Aaron e Isobel, dettaglio che non passa inosservato. Questo perché L'articolo proviene da KontroKultura.