Amici 22 | più di 10 persone positive al Covid ecco quando si registrerà la puntata della semifinale

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il numero dei positivi altra operatori e allievi è salito a 14, ladoveva essere registrata giovedì 4 maggio ma è stato tutto rimandato22Gate,il problematrasmissione di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi si era parlato di un problemaper due allievi, il numero dei positivi però è salito a 4 allievi e 10 operatori. Per questa ragione lache doveva essere registrata giovedi 4 maggio è stata posticipata. Secondo la giornalista Simona Bastiani sarebbe arrivata la comunicazione da parte degli organizzatori dei gruppi del pubblico: “Attenzioneee!di giovedì è stata posticipata spero di darvi la nuova data il più presto ...

L'attrice genovese sarà protagonista di dieci videoclip da un minuto nelle quali, al telefono cone amiche, diffonde una semprecorretta informazione legata ai corretti stili di vita, alla ...All'indomani dell'evento il gruppo disi separa per la prima volta, affrontando le conseguenze della scelta, rese ancoracomplicate dalla vita al liceo. È proprio in questo momento che si ...Non aprite quella porta Dopo essere stato nascosto perdi mezzo secolo, Leatherface - Faccia di cuoio torna a terrorizzare un gruppo di giovaniappena arrivati ad Harlow, uno sperduto paese ...