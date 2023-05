Amici 22 | il daytime svela chi sono i quattro allievi positivi al Covid

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilodierno di22 hato ichestati contagiati dal-19. Si erano rincorsi negli scorsi giorni i rumors che davano per certa latà di alcuni addetti ai lavori e anche di parte degli. Ed in effetti, nelandato in onda oggi, il pubblico ha potuto notare chi. Si tratta di Angelina Mango, Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Aaron Cenere. Ad essere – almeno per ora – negativirimasti Maddalena Svevi, Wax e Benedetta Vari. Una clip in cui hanno mostrato il parere dei giornalisti sui singolidella scuola ha infatti ...