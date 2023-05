Amd | fatturato -9% a 5 | 35 mld di dollari | pesa debolezza mercato chip Pc

(Di mercoledì 3 maggio 2023) New York, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) - Il produttore diAmd ha comunicato che il suodel primo trimestre è stato di 5,35 miliardi di, con un calo del 9% rispetto all'anno precedente, dovuto in gran parte alla flessione deldei Pc. Il segmento di Amd che ha subito il maggior calo è quello deiper personal computer, le cui vendite sono crollate del 65% a 739 milioni di. Le vendite diper data center sono rimaste stabili a circa 1,3 miliardi di. L'azienda californiana Amd ha registrato una perdita netta di 139 milioni di, rispetto ai 786 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

Aumento dei tassi Fed, commenti di Powell, report sull'occupazione USA e altre trimestrali al centro della scena questa settimana. Il titolo Apple è un buy, risultati attesi giovedì. Le azioni di AMD ...