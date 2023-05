Ambra Angiolini al concertone del Primo Maggio | lo «scambio» che non aiuta le donne | ma le mortifica

Così è successo che incautamente, conduttrice del concertone del Primo Maggio, si sia lasciata andare a un monologo sul lavoro delle donne che anziché far sobbalzare gli astanti per il suo ...L e parole dial concerto del 1° maggio sulla declinazione al femminile delle professioni delegittimano le battaglie che proprio chi organizza il concerto ha fatto nei decenni passati. Ecco perché ...... ha puntato il dito contro le spese militari, il commercio di armi e la costruzione di strumenti di morte "per ammazzarci l'un l'altro"; ha spintoa Fabrizio Biggio " che non hanno ...

Ambra sul palco del Primo Maggio critica la battaglia delle vocali, che fa perdere di vista i fatti. E i fatti arrivano dagli Usa, sulla tecnologia che ...La distrazione di massa del monologo della conduttrice sul palco del Primo Maggio è l’arma impugnata da chi di quella desinenza (Avvocata, Architetta) non sa ...