Altri biglietti per Udinese-Napoli al Maradona | annuncio dell’ultim’ora da Ticketone

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Una vera e propria “febbre da biglietto” ha colpitonella giornata di ieri. Fra poco più di 24 ore (in caso di vittoria Lazio sul Sassuolo questa sera) gli azzurri potrebbero infatti laurearsi Campioni d’Italia per la terza volta nella propria storia. Un evento atteso in città da oltre 30 anni, che però non potrà essere vissuto in prima persona dai più.La sfida decisiva, fra, si terrà infatti ad Udine, con la squadra di Spalletti che rischia di centrare matematicamente il tricolore lontana dalla propria gente. Proprio per ovviare a tale problema, si è dunque deciso di lasciare aperto il Diego Armandoal pubblico, proiettando il match decisivo su dei maxi-schermi da installare nell’impianto di Fuorigrotta. ...

... accesso alle anteprime esclusive di Socios.com a Milano e Madrid,per le anteprime in ... Grazie a quest'ultima, i brand del settore potranno sviluppare Fan Token, NFT edprodotti e ...Ci stiamo avvicinando rapidamente al tutto esaurito, siamo a 50milavenduti circa. Dovrebbero essere apertisettori, quelli bassi, per cui ci sarannotagliandi disponibili. I ......45), distribuiti tra il settore ospiti e neglisettori bianconeri. APERTO IL MARADONA - Nella ...in vendita al prezzo di 5 , il cui ricavato andrà gran parte in beneficenza, come ...

Biglietti Inter-Milan: nuove disposizioni sulla vendita Inter - News Ufficiali

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne: "La coda ieri è arrivata anche a 112mila persone per un biglietto per Udin ...Continua la ripresa dei viaggi d’affari in Italia e torna un'alta richiesta di voli verso la Cina, rivela AirPlus International ...