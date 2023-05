Alternanza scuola-lavoro | più sicurezza ed efficacia nelle attività

(Di mercoledì 3 maggio 2023)più sicura ed efficace. Sono questi i nuovi propositi di alcune modifiche ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), indette dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Si prevede infatti un monitoraggio più stringente sulla qualità dei progetti e sui requisiti dei soggetti ospitanti. Un nuovo pacchetto di misure – annunciato durante il Consiglio dei Ministri nella simbolica data del 1° maggio – che ha lo scopo di potenziare l’esperienza lavorativa sul campo, con un occhio sempre puntato alladegli studenti sul luogo di. Le misure Si prevede infatti il rilancio di percorsi diche implicheranno nuovi oneri per le imprese e aziende impegnate nei ...

... contenute in un decreto legge, per contrastare gli incidenti e garantire quindi piu' sicurezza ed efficacia nei percorsi per l'lavoro. 3 maggio 2023Al via al ministero del Lavoro un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative, i percorsi di- lavoro. La dotazione è di 10 milioni ...Come è stata accolta dal mondo dellala nuova- lavoro , o meglio il Pcto , rivista e corretta dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara Piuttosto bene dai presidi, decisamente male dagli studenti. Le novità ...

Alternanza scuola-lavoro (PCTO), ecco come cambia: nasce il docente coordinatore di progettazione. Fondi per risarcimento vittime e sicurezza nell’Educazione civica. Le reazioni Orizzonte Scuola

Nella giornata in cui viene celebrata la festa del lavoro, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara porta a casa un pacchetto di ..."Sinistra e sindacato, che ora azzannano le calcagna dell’esecutivo, al tempo esprimevano forti perplessità sul decreto dignità" ...