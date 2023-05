Alluvioni e siccità

L'Italia sott'acqua per una forte ondata di maltempo: nel ravennate notte di attesa e paura per la piena dei fiumi. Dopo mesi died allagamenti hanno colpito duramente l'Emilia Romagna. Famiglie evacuate a Faenza per l'esondazione di un fiume. Strade invase dall'acqua a Bologna nella serata di ieri. In ...Non sono bastati decenni di allarmi e 2in pochi anni a Bastiglia e Nonatola per smuovere ... Forse si è sperato nella... E devo dire che ha funzionato considerando che gli inverni ...La pioggia - spiegano i tecnici di Coldiretti - per essere di sollievo alladeve durare a ... fino a vere e proprie. 'A fronte di questa situazione, è improrogabile la realizzazione ...

Meteo (Video) Bologna, dalla Siccità alle Alluvioni, ora il torrente Savena fa paura; le immagini iLMeteo.it