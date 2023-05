Alluvione in Emilia Romagna | un morto e centinaia di evacuati Fermi i treni | arriva l’esercito

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Violentissima ondata di maltempo in. Un uomo 80enne èil 3 maggio a Castel Bolognese (Ravenna) travolto dall’esondazione del fiume Senio. Almeno 250 le persone che i vigili del fuoco hanno evacuato già dal 2 maggio. A Fontanelice (Bologna) è crollata una casa per uno smottamento. Si contano 2 dispersi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo che ha perso la vita a Castel Bolognese avrebbe percorso in bicicletta una strada chiusa per precauzione e sarebbeannegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento concitato dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano tutta la zona del Ravennate. Allagamenti nella notte a Castel Maggiore (Bologna). Foto AnsaSospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone. Tra Faenza – alluvionata – e Forlì (sulla ...

Una squadra di vigili del fuoco parte in gommone per soccorrere persone rimaste bloccate ai piani alti delle abitazioni. L'esondazione del Lamone ha sommerso le strade del quartiere Borgo di Faenza , ...Ma l'che ha colpito l'Romagna ha ribaltato le condizioni del Po , che si è alzato di un metro e mezzo nelle ultime 24 ore. Una buona notizia No, per niente. Perché il passaggio da ...ROMAGNA, LA GIORNATA IN DIRETTA Maltempo inRomagna : un morto e una casa crollata , un disperso Gli allagamenti si sono registrati a Faenza per la rottura degli argini del ...

Maltempo in Emilia-Romagna oggi, le ultime news La Repubblica

Proseguono le attività Anas per fronteggiare l’emergenza maltempo che da ieri sta interessando l’Emilia Romagna. Sulla strada statale 9 ‘Via Emilia’ è chiuso, per esondazione del fiume Senio, il ...CRONACA, situazione drammatica a Faenza. Esonda il fiume Lamone: sommersa parte della città. Numerose persone bloccate nelle abitazioni. Hanno trovato rifugio ai piani alti. In corso i soccorsi dei ...