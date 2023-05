Alluvione in Emilia-Romagna | scuole chiuse in diversi comuni

Sono oltre 250 gli evacuati nel Ravennate per il maltempo. Un centinaio nel territorio di Faenza , per l'esondazione dell'acqua a causa della confluenza del Marzeno con il Lamone. Nella notte si sono ......per l'Romagna , è stata mobilitata anche una squadra di scouting della Protezione civile trentina , che avrà come compito la verifica della situazione e il coordinamento. Un'ha ...E' un risveglio difficile per l'Romagna, dove è continuato a piovere anche nel corso della notte e si è aggravata l'emergenza maltempo, con diversi corsi d'acqua straripati, allagamenti e frane nell'area centro - orientale ...

Cronaca meteo maltempo e alluvione in Emilia Romagna: esondano i fiumi, case sott'acqua in provincia di Bologna e ... 3bmeteo

A Faenza case e auto sommerse dall'acqua, persone isolate e disagi alla rete ferroviaria: non si contano i danni dell'alluvione in Emilia Romagna ...CRONACA, ore drammatiche a Faenza a causa dell'alluvione che da ieri sta colpendo l'Emilia Romagna. Le immagini dal drone.