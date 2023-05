Alluvione in Emilia Romagna | le immagini girate dall’alto con il drone

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono oltre 250 gli evacuati nel Ravennate per il maltempo. Un centinaio nel territorio di Faenza, per l’esondazione dell’acqua a causa della confluenza del Marzeno con il Lamone. Nella notte si sono concluse le operazioni di evacuazione di altri 60 residenti a Conselice, dopo la rottura del Sillaro avvenuta nel pomeriggio di ieri. Sgomberate un centinaio di persone anche a Biancanigo di Castel Bolognese. La Prefettura, con i centri operativi comunali, sta monitorando la situazione. Restano attivi i presidi formati da vigili del fuoco e volontari della protezione civile. In campo anche l’esercito. Nel video ledell’inondazione aereecol. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MaltempoRomagna , nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile,e famiglie sfollate nella '...Situazione critica a Faenza e non solo per l'. Scuole di ogni ordine e grado chiuse. Via Cimatti e via Silvio Pellico in corso di ...di Castel Bolognese - probabile chiusura SS9 - via...... è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile,e famiglie sfollate ... Lo comunica la RegioneRomagna. Scuole chiuse Si è ampliata la zona allagata per la rottura ...

Cronaca meteo maltempo e alluvione in Emilia Romagna: esondano i fiumi, case sott'acqua in provincia di Bologna e ... 3bmeteo

MILANO (ITALPRESS) – Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. Allagamenti a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione, a scopo precauz ...I Vigili del fuoco del comando di Milano in Emilia Romagna per le esondazioni: famiglie evacuate, scuole chiuse e disagi alla circolazione ...