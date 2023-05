Alluvione in Emilia Romagna | le immagini dall' alto della casa crollata

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un' abitazione crolla per maltempo a Fontanelice, vicino a Bologna. Ecco lerealizzate' elicotteropolizia ., 2 morti e un disperso. A rischio evacuazione ...

Il riferimento è all'che sta affliggendo dalla scorsa notte l'- Romagna , regione in cui il cantautore vive. Una motivazione, quella fornita da Fiorello ('stanotte il Po è esondato'...Romagna, due morti e un disperso. A rischio evacuazione 5mila personeinRomagna : le immagini aeree Frane nel Bolognese, un disperso nel crollo di un'abitazione. ...Centinaia di sfollati, treni fermi e scuole chiuseinRomagna : l'intervento dei vigili del fuoco nel Ravennate Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in...

In Emilia-Romagna 400 case evacuate, scuole chiuse e treni sospesi per l’alluvione Il Fatto Quotidiano

Il video dell’elicottero dei vigili del fuoco. La pioggia cade da 24 ore, decine di famiglie evacuate Sono circa 35 le famiglie in corso di evacuazione dopo l’esondazione… Leggi ...MILANO (ITALPRESS) – Un anziano è morto travolto dalle acque del fiume Senio che è esondato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, a causa del maltempo. Un’abitazione è crollata a Fontanelice (B ...