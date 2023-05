Alluvione in Emilia Romagna | esondano i fiumi e case sott’acqua | accertate due vittime

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Bologna – L’si è svegliata: una violentaha fatto esondare i, ha causato frane e la popolazione è stata costretta ad un’evacuazione d’emergenza. A causa del maltempo, sono morte due persone. Un anziano è deceduto travolto dalle acque del fiume Senio che è esondato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. L’uomo, di circa 80 anni, era in bici quando è stato investito dall’acqua. Un uomo di 68 anni è morto nel crollo di un casolare a Fontanelice (Bologna) a seguito di una frana. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha “firmato il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile a supporto dell’. Ho così accolto la richiesta del presidente di quella ...

Romagna, fiumi sorvegliati - Già da questa mattina alcuni fiumi e torrenti dell'centrale hanno superato la soglia di allerta due su tre, come il Samoggia, il Lavino, l'Idice,...Curcio a Bologna" 'Seguo con grande attenzione l'evolversi della situazione critica che si e determinata nelle ultime ore inRomagna, a seguito delle abbondanti piogge. Ho gia sentito il ...L'che ha messo in ginocchio l'- Romagna dove si contano due vittime, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro case per gli allagamenti oltre alle frane e gli smottamenti ...

Maltempo in Emilia Romagna, le ultime news - Esondazioni e allagamenti: due morti. Cinquemila persone a rischio ... La Repubblica

Secondo Pierluigi Randi "in tre giorni è caduta la pioggia di tre mesi. Ma questo è il nuovo clima, ormai non è più un ...Anche due privati cittadini, con una canoa chiesta in prestito a un amico, sono arrivati per aiutare, navigando in mezzo alle case di Faenza. Sulla riva destra del Lamone, il fiume che ha spaventato F ...