Alluvione Emilia Romagna | vigili del fuoco in gommone per soccorrere le persone bloccate nel quartiere Borgo di Faenza

ROMAGNA, LA GIORNATA IN DIRETTA Maltempo inRomagna : un morto e una casa crollata , un disperso Gli allagamenti si sono registrati a Faenza per la rottura degli argini del ...MaltempoRomagna , nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile,e famiglie sfollate nella '...In particolare, sono partiti dal Comando di Milano alle 6.00 di questa mattina, due mezzi con 7 Vigili del Fuoco della colonna mobile per l'che sta interessando la RegioneRomagna e ...

Maltempo in Emilia-Romagna oggi, le ultime news - la Repubblica La Repubblica

MILANO (ITALPRESS) – Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. Allagamenti a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione, a scopo precauz ...Forti piogge nella notte, specialmente nella parte orientale della regione. Il ciclista ha perso la vita a Castel Bolognese. Sempre in provincia di Bologna, crolla una casa: forse una persona sotto le ...