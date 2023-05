Alluvione Emilia Romagna | 400 gli interventi dei Vigili del Fuoco

(Di mercoledì 3 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Sono 400 glideidelper il maltempo in. Allagamenti a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti. Inviate in rinforzo sezioni operativedelda Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana. In particolare, sono partiti dal Comando di Milano alle 6.00 di questa mattina, due mezzi con 7deldella colonna mobile per l'che sta interessando la Regione...

MaltempoRomagna , nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile,e famiglie sfollate nella '...... è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile,e famiglie sfollate ... Lo comunica la RegioneRomagna. Scuole chiuse Si è ampliata la zona allagata per la rottura ...... Ravenna, Modena, Reggioe allertata quella di Ferrara in caso di necessità. La prossima ... Nessuna opera di prevenzione tra un'e l'altra, nessun intervento in anticipo quando l'allerta ...

Cronaca meteo maltempo e alluvione in Emilia Romagna: esondano i fiumi, case sott'acqua in provincia di Bologna e ... 3bmeteo

MILANO (ITALPRESS) – Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. Allagamenti a Faenza per la rottura degli ...Maltempo Emilia Romagna, nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile, alluvione ...