Alluvione a Faenza | la città è sommersa | i cittadini si muovono in kayak

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Situazione drammatica a. Esonda il fiume Lamone:parte della. Numerose persone bloccate nelle abitazioni. Hanno trovato rifugio ai piani alti. In corso i soccorsi dei vigili del fuoco. C'è chi si aggira con itra le auto ormai quasi completamente sommerse per portare conforto ai vicini di casa. Le immagini dal drone. video Local Team

Inizio evento - ore 21:37 del 2 maggio La circolazione è sospesa in via precauzionale trae ... è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile,e famiglie sfollate ...Una squadra di vigili del fuoco parte in gommone per soccorrere persone rimaste bloccate ai piani alti delle abitazioni. L'esondazione del Lamone ha sommerso le strade del quartiere Borgo di, nel Ravennate.Allagamenti aper la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione, a scopo ... due mezzi con 7 Vigili del Fuoco della colonna mobile per l'che sta interessando la Regione ...

CRONACA, nucleo Saf dei vigili del fuoco impegnato nei soccorsi alle persone bloccate in casa. La situazione continua ad essere molto seria. I vigili del fuoco sono al lavoro con più gommoni. Le immag ...Maltempo Emilia Romagna, nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile, alluvione ...