Allegri risponde a De Laurentiis | “Si goda il suo primo scudetto”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Massimilianoalle parole di Aurelio Deriguardo agli scudetti, consigliandogli di godersi iltitolo conquistato dal Napoli. Massimiliano, tecnico della Juventus, ha commentato le recenti dichiarazioni di Aurelio De, presidente del Napoli, durante la conferenza stampa successiva alla vittoria contro il Lecce. Deaveva affermato che il Napoli sarebbe stato penalizzato da irregolarità in passato, sentendo di aver vinto altri scudetti oltre a quello appena conquistato. In risposta,ha dichiarato: “Non ho da dire niente a riguardo, posso solo fargli i complimenti per unostrameritato. Che siquesto, è il suo ...