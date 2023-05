"Segnali positivi, machiudere prima le partite", questo l'pensiero dopo la vittoria per 2 - 1 sul Lecce. "Abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo rischiato di subire il pareggio. E in fase difensiva ...Un commento su tutte le voci attorno alla dirigenza: "Per quanto riguardo la questione dirigenziale Noiessere concentrati sulle partite fino al 4 giugno, siamo un gruppo di lavoro ...Sul suo ruolo in vista della prossima stagione,chiarisce: 'Adessopensare a finire nel migliore dei modi l'annata. Ci siamo difesi da tutto come gruppo di lavoro, merito anche di ...

Allegri: "Dobbiamo chiudere prima le gare". E a De Laurentiis: "Si goda il primo scudetto" La Gazzetta dello Sport

Ha detto l'allenatore della Juve - ma abbiamo rischiato di subire il pareggio. In fase difensiva abbiamo concesso troppo" "Segnali positivi, ma dobbiamo chiudere… Leggi ...Colpito dalle parole di De Laurentiis sullo scudetto dell’onestà “ Non ho da dire niente a riguardo, posso solo fargli i complimenti per uno scudetto strameritato. Che si goda questo scudetto, è il s ...