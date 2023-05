Alle banche italiane e al Tesoro il rialzo dei tassi della Bce potrebbe fare ancora più male

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Come teme il Fondo monetario, gli istituti di credito, per rimborsare i prestiti di Francoforte,ro essere costretti a vendere titoli di Stato, mettendo i Btp sempre più sotto pressione. E domani si attende un nuovodeida 25 punti base

...stime. Con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che ha concluso la giornata sui mercati telematici in calo a 186 punti base, in Piazza Affari è stato più facile il rimbalzo delle. ..."Oltre alla nostra missione istituzionale di garantire, fino all'80 per cento, i prestiti che leeroganoaziende - ha evidenziato il nuovo presidente Bruscino - ora possiamo erogare ...Oggi tocca alla Fed, domani alla Bce. I mercati guardanocentrali e ai loro rialzi dei tassi. Sono attese mosse speculari da +25 punti base, anche se i falchi di Francoforte premono per qualcosa di più. Gli Usa sono agitati anche da altri ...

Apple ha “soffiato” un miliardo alle banche WIRED Italia

Come teme il Fondo monetario, gli istituti di credito, per rimborsare i prestiti di Francoforte, potrebbero essere costretti a vendere titoli di Stato, ...Le Borse europee hanno atteso le decisioni della Fed in tenuta ed è stata una seduta positiva soprattutto per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,77% a 26.835 punti, l'F ...