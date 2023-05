Sarà vendutaa fine maggio negli Stati Uniti una chitarra fracassata sul palco da Kurt Cobain, il leggendario frontman dei Nirvana morto suicida a 27 anni nel 1994. Lo strumento nero danneggiato, una ...Per questa speciale, Sotheby's e Masseto'inizio di quest'anno hanno selezionato le annate scegliendo le bottiglie direttamente dallo spazio più segreto della cantina dell'azienda, il Caveau, ...Fatti sorprendenti La domanda di inviti Bluesky è così alta che le persone hanno deciso di metterlisu eBay per centinaia di dollari. In cifre 1,2 milioni . Questo è il numero di persone in ...

All'asta la chitarra distrutta da Kurt Cobain sul palco - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 3 mag. (askanews) - Sarà venduta all'asta a fine maggio negli Stati Uniti una chitarra fracassata sul palco da Kurt Cobain, il leggendario frontman dei Nirvana morto suicida a 27 anni nel 1994 ...La Fender Stratocaster, i cui pezzi furono rimessi assieme ma che non poté più essere suonata, avrebbe un valore di 80mila dollari ...