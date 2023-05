Allarme scarlattina | è boom di casi in Italia Ecco come riconoscere i sintomi della malattia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si può parlare tranquillamente didiin, principalmente poi nelle Regioni del nord. Da gennaio, infatti, sembrerebbero non arrestarsi idi questa. Nemmeno davanti l’avanzare dell’imminente estate, che di solito rallenta il proliferarsi dei virus batterici. All’interno di questo ciclone virale, sarebbero maggiormente colpiti gli adolescenti: infatti, i maggiorisarebbero stati riscontrati in bambini e soprattutto ragazzi o ragazze con meno di 15 anni. Latorna inLa situazione più preoccupante in, sentendo i virologi, si troverebbe in Veneto. Negli ultimi tre mesi, sono almeno 1.166 iregistrati. Cifre da far paura, specialmente se contiamo i ...

... otiti e polmoniti: 'Ha visto un ampio consumo per via della circolazione di infezioni streptococciche e dei numerosi casi diche abbiamo visto in questi mesi", ha detto Susanna Esposito, ...Boom di . Un aumento di casi che non si ferma da gennaio. Maggiormente colpiti sono i bimbi e ragazzi con meno di 15 anni. Preoccupa, in particolare, la situazione in Veneto: . L'anno scorso Circa ...- - >in Veneto. In tutto il Veneto scatta l'. A dirlo sono i numeri: nel primo trimestre del 2023, i casi didiagnosticati in regione sono stati dieci ...

Allarme scarlattina, è boom di casi. Medici: «Mancano gli antibiotici». Sintomi e come riconoscerla ilmessaggero.it

L’antibiotico, particolarmente indicato nel trattamento delle principali malattie infettive dei bambini, scarseggia da mesi. Per i medici, c’è il rischio di prescrizioni alternative inappropriate ...Boom di scarlattina. Un aumento di casi che non si ferma da gennaio. Maggiormente colpiti sono i bimbi e ragazzi con meno di 15 anni. Preoccupa, in particolare, la situazione in Veneto: qui ...