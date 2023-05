Alla Roma non basta El Shaarawy | a Monza è 1-1

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023)– Archiviata la beffa del goal subìto al 97? contro il Milan, lain casa deltrova un nuovo pareggio, anche stavolta facendosi rimontare dopo essere passata in vantaggio con El, su clamoroso errore del portiere brianzolo Di Gregorio. Nondunque ai giallorossi la rete del numero 92 per portare a casa l’intera posta in palio, con Caldirola che, a ridosso dell’intervallo, si inventa il goal della vita con un destro al volo da posizione defilata che non lascia scampo a Rui Patricio. Non è stata una gran partita, con le squadre lunghe e con poche idee da mettere in pratica: poche conclusioni degne di nota ed esigui gli strappi offensivi pericolosi. In casaha inevitabilmente pesato molto la lunga lista di giocatori assenti per infortunio, a cui nel corso ...