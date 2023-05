Alino Diamanti | «Ho chiuso con felicità; mi piacerebbe allenare»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le parole didopo il ritiro: «Ansia per il futuro? Non è una parola che fa parte del mio vocabolario»ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, dove parla del suo ritiro al Melburne e del suo futuro. Di seguito le parole. FINE CARRIERA – «Hocon molta. Quattro o cinque anni fa ero preoccupato, il pensiero di finire mi preoccupava un po’ ma alle fine l’ho fatto come volevo e sono carichissimo per le nuove esperienze che arriveranno. Sono una persona felice». ANSIA PER IL FUTURO – «L’ansia non è una parola che fa parte del mio vocabolario, ero un po’ preoccupato, ma sono sempre stato interessato a tantissime cose. Non vedevo l’ora di giocare l’ultima partita». SE RIMARRÁ IN AUSTRALIA – «No, tornerò un paio di ...