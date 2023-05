Alessandro D’Alatri morto a 68 anni | era il regista de “Il Commissario Ricciardi”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si è spento a 68e sceneggiatore romano. Ha firmato molti film da “Americano Rosso” a “La Febbre”, fiction tv come “I bastardi di Pizzofalcone”, “Il” e “Il Professore”. Le cause della morte restano sconosciute. Nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

è morto . Il regista romano celebre per il sodalizio con Kim Rossi Stuart e Fabio Volo , e per titoli come Casomai e La Febbre aveva 68 anni. Quando era ancora bambino...Scompare all'età di 68 anni, dopo una malattia, il regista - sceneggiatore, che ha firmato tra cinema e televisione numerosi titoli di successo tra cui "I giardini dell'Eden" (1998), "Casomai" (2002), le serie "I bastardi di Pizzofalcone" (2018) e "Il ..."Un colpo al cuore. Una grande perdita per il cinema italiano e a livello personale. Ho conosciutocon Kim Rossi Stuart in 'Senza pelle', un film straordinario: ne è nata una bella amicizia che ci ha permesso di condividere esperienze e pensieri". Mons. Dario Edoardo Viganò, ...