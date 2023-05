Alessandro D’Alatri è morto | addio al regista de Il Commissario Ricciardi e I Bastardi di Pizzofalcone

È morto oggi per malattia il regista( SCHEDA ANSA CINEMA ). Romano, 68 anni, ha firmato molti film, da Americano Rosso a La Febbre , fiction tv come I bastardi di Pizzofalcone , Il Commissario Ricciardi e Il ...ha lavorato anche in campo musicale: sono suoi alcuni videoclip di artisti come Articolo 31 ( Non è un film , 2001), Elisa ( Heaven Out of Hell, 2001), Negramaro ( Mentre ...Il regista romanoè morto all'età di 68 anni per malattia. Firma di grandi film, da Americano Rosso a La Febbre , è stato anche dietro l'ideazione di molte fiction televisive come I bastardi di ...

Addio ad Alessandro D'Alatri, una carriera tra cinema e fiction popolare TGCOM