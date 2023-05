Alessandra Matteuzzi uccisa | l' ex compagno accusato di omicidio non va in aula | accolta la perizia psichiatrica

Perizia psichiatrica per Giovanni Padovani , l'ex calciatore di 27 anni che avrebbe ucciso a colpi di martello, calci e pugni la sua ex,. La richiesta avanzata dal legale del presunto assassino , dunque, è stata accettata dalla Corte d'Assise di Bologna, scrive Il Resto del Carlino, nel giorno in cui ha inizio il ...La difesa dell'assassino diaveva proposto di far testimoniare Matia De Filippi perchè lui nei giorni del delitto era in contatto con la trasmissione 'Uomini e ...... 27enne imputato per l'omicidio aggravato dell'ex fidanzata. I giudici hanno così risposto all'istanza della difesa, avvocato Gabriele Bordoni, nominando un collegio composto da ...

Omicidio Alessandra Matteuzzi a Bologna: perizia psichiatrica per Padovani il Resto del Carlino

