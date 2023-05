La scaletta musicale riproponedelleindimenticabili e capolavori di Califano entrati nella storia della musica italiana a cominciare da "C'è una ragione di più", "Minuetto", "La ...... "La felicità", cui nei mesi successivi si sono aggiunti "considerazioni" e, in ultimo, "... il pianoforte come base su cui si reggono le(una delle maggiore imprese del cantautore, anni ...Lele ascolto con piacere ovunque, su Spotify così come in radio e dove capita capita in ... dunque non soltanto alle ragazze " di primo acchito "Sì, mi capita realmente chetipe mi ...

Alcune canzoni impostate come sveglia fregano Google Assistant TuttoAndroid.net

(Visioni) «inFlux» è il nuovo sorprendente album - il secondo in carriera - della cantautrice londinese. Di Paola De Angelis ...In occasione dei 20 anni la cooperativa Gherim con il patrocinio del Comune di Nembro : tributo a Fabrizio De Andrè. prezzo: ingresso ad offerta libera - incasso sarà devoluto per le iniziative social ...