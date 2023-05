Alberto Angela ha rischiato di morire | la tragedia sfiorata che in pochi conoscono

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 3 maggio 2023), il racconto del divulgatore lascia senza parole: ecco quando e come hadidurante uno dei suoi viaggi. Da diversi anni a questa parteha raccolto l’eredità di suo padre come divulgatore scientifico di maggior successo della Rai. Esattamente come il genitore è stato in grado di portare a casa ascolti più che discreti anche per una prima serata con programmi in cui si parla di cultura, storia, arte e tradizione. In un’epoca in cui il palinsesto televisivo è abitato solo da reality, serie tv e approfondimenti cruenti di cronaca è un vero e proprio miracolo. Le volte in cuihala morte – Ansa Foto – Grantennistoscana.itMa pare che il figlio di Piero ...