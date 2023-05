(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono aperte le prevendite per iche si terranno alpromuove un’estate di promozione culturale e musicale a partire da 2. Attesi Maurizio de Giovanni, Pino Aprile e Angelo Forgione oltre a tanti artisti. Sarà, venerdì 2, dalle 12.00 a mezzanotte, a inaugurare l’Arena del Sound, progetto che nasce da un’idea

Sul palcoscenico dell'arena sulla grande spiaggia deldi Castel Volturno , spazio a musica del vivo, dj set e agli interventi di Maurizio de Giovanni , Pino Aprile e Angelo Forgione .Sul palcoscenico dell'arena sulla grande spiaggia deldi Castel Volturno , spazio a musica del vivo, dj set e agli interventi di Maurizio de Giovanni , Pino Aprile e Angelo Forgione .

Al Flava Beach dal 2 giugno eventi culturali e concerti con Napolindie 2a News

Sarà Napolindie, venerdì 2 giugno, dalle 12 a mezzanotte, a inaugurare l’Arena del Sound, progetto che nasce da un’idea di ...Sta per essere completato a Castel Volturno, il comune in provincia di Caserta dove si allena il Napoli, il murale dedicato a Victor Osimhen. Un luogo particolare e non soltanto ...