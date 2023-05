(Di mercoledì 3 maggio 2023) Catanzaro , 03 mag. - (Adnkronos) - Unadi 49 anni, Antonella Lopardo, è statadinella tarda serata di ieri nella frazione Cicchitonno diallo, in provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, il killer avrebbe bussato alla porta di casa, dove laabitava col marito, e quando laha aperto la porta è stata raggiunta da diversidial petto e al volto sparati dal sicario che è poi fuggito in macchina, mentre il marito dellaè riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'ipotesi è che l'obiettivo dell'fosse il marito, Salvatore Maritato, noto alle forze dell'ordine per ...

Agguato in Calabria, donna uccisa a colpi di fucile a Cassano Jonio Adnkronos

