Agenzia russa | Due droni sul Cremlino | attentato | Zelensky | Non attacchiamo Putin | lo lasciamo al tribunale | Basta manipolazioni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) 03 mag 17:40 Cardinale Parolin: "La missione di pace si farà" 'La missione di pace si farà. Mi sorprende che Kiev e Mosca abbiano detto di non esserne a conoscenza'. Lo ha detto il segretario di Stato ...

... che prevede acquisti congiunti attraverso l'per la Difesa (Eda) - oppure un consorzio di ... 03 mag 15:33 Kiev: i droni una mossaper attaccare su larga scala 'Per quanto riguarda i droni ...Dunlap -Romano Siciliani . È il canadese fra' John Dunlap l'81° Gran Maestro del Sovrano ...l'attività svolta per alleviare le sofferenze della popolazione ucraina dopo l'aggressione...una guerra esclusivamente difensiva e non attacca obiettivi nel territorio della Federazione. ... Lo ha detto il servizio stampa presidenziale citato dall'Ria Novosti. Un video realizzato ...

Ucraina ultime notizie. Tentato attacco al Cremlino con 2 droni. Putin non c’era. Kiev respinge ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina, le notizie del 3 maggio. Un vasto incendio è scoppiato in un impianto di stoccaggio di petrolio a Volna, nel sud della Russia al confine con la Crimea. Lo ha riferito ...