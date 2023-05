AEW | Decisa la data del ritorno di Jon Moxley in Giappone

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il tanto attesodi Jonincon la NJPW è alle porte. Il wrestler di Cincinnati non lotta indal febbraio del 2020, quando sconfisse Minoru Suzuki per l’IWGP United States title. Ora finalmente conosciamo lain cuipotrà tornare a lottare nella terra del sol levante. “Dominion, 4 Giugno 2023” La promotionse ha fatto l’annuncio durante Wrestling Dontaku, Joncombatterà a Dominion domenica 4 giugno all’Osaka-jo Hall. L’evento sarà chiaramente disponibile su NJPW World per tutti gli abbonati. Ottime notizie quindi per i fan della NJPW e di Jon, in attesa di scoprire quali saranno le vicissitudini che coinvolgeranno Mox e il BCC questa notte a Dynamite.