Ieri il presidente azzurro ha allestito in poche ore l'apertura dello stadiogarantendo ... Lo rivela il Corriere del Mezzogiorno che parla della festa scudetto per come la ha in menteNapoli,in alternativa organizzerà la festa al. Napoli,vuol far atterrare la squadra venerdì a Grazzanise. Dopo aver allestito in poche ore l' apertura dello stadio per Udinese - ...Chi non sarà in Friuli dovrà "accontentarsi" dei maxischermi (potrebbero essere otto) che la società farà allestire aldopo aver avuto l'autorizzazione da Dazn per la trasmissione della ...

ADL non andrà a Udine: vedrà la partita coi tifosi al Maradona Tutto Napoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, seguirà il match contro l'Udinese al Maradona insieme ai tifosi e non sarà alla Dacia Arena con la squadra: "Il N ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - ADL al Maradona con i tifosi: non partirà con la squadra per Udine. Secondo le testimonianze del quotidiano, il Napoli si prepara ...