Lutto nel mondo dell'atletica. E' morta - per cause ancora da chiarire - all'età di 32 anni la sprinter statunitense Tori Bowie, vicecampionessa olimpica nei 100 metri a Rio 2016, dove ha anche conquistato il bronzo nei 200. La Bowie era stata due volte medaglia d'oro in staffetta ai Giochi e ai Mondiali 2017

Addio Tori Bowie: se ne va a 32 anni l’argento olimpico di Rio 2016 nei 100 femminili La Gazzetta dello Sport

