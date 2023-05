“Addio Samanta” Trovata morta in casa a 24 anni | la terribile scoperta delle amiche in bagno

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tragedia a Macerata, una ragazza di 24Marchegiano è statain: mistero sulle cause. A dare l’allarme è stata una coinquilina. A quanto si apprende la ragazza, che viveva in via Severini e studiava Giurisprudenza, era andata in: non vedendola tornare una coinquilina è andata a vedere cosa fosse successo. Appena aperta la porta l’hapriva di sensi, immediatamente allertato il 118 è arrivato poco dopo sul posto quando, purtroppo, il cuore diaveva già smesso di battere. Scrive il Resto del Carlino come: “La ragazza non aveva segni di violenza, ferite o lesioni di alcun genere, e non c’erano nella stanza segni che possano far capire cosa averla portata alla morte. Sono stati fatti dei rilievi sul ...