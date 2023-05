Addio al regista Alessandro D’Alatri | ha diretto ‘I bastardi di Pizzofalcone’

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È morto oggi per malattia il. Romano, 68 anni, ha firmato molti film, da Americano Rosso a La Febbre, fiction tv come Idi Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi e Il Professore, ma anche videoclip musicali e tantissimi spot pubblicitari. Aveva vinto nel 1991 il David di Donatello come miglior resista esordiente per Americano Rosso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nel 1991 il salto al grande schermo con il debutto di 'Americano rosso', che gli permette di vincere il David di Donatello come miglioresordiente. Due anni dopo, con 'Senza pelle', partecipa ...

Addio a D'Alatri, regista dei Bastardi di Pizzofalcone Videoinformazioni

