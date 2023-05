Addio al regista Alessandro D' Alatri | autore de La Febbre e I bastardi di Pizzofalcone

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Oggi 3 maggio 2023 è mortoD'sia cinematografico che televisivo e vincitore di un David di Donatello, aveva 68 anni. IlromanoD'è morto oggi 3 maggio 2023 a causa di una malattia. Aveva 68 anni e ha diretto numerosi film, tra cui Americano Rosso e La, nonché diverse serie televisive come Idi, Il Commissario Ricciardi e Un Professore. Inoltre, ha realizzato anche video musicali e una vasta gamma di spot pubblicitari.D', nato a Roma il 24 febbraio 1955, iniziò a recitare giovanissimo e fece il suo debutto sul grande schermo nel 1969 nel film Il ragazzo dagli occhi chiari di Emilio Marsili. L'anno ...

Guardiani della Galassia Vol. 3 segnerà l'non soltanto al team degli scapestrati ribelli e outsider del MCU , ma anche quello di James ...organizzazione era anche merito del lavoro del...Sui social il ricordo di Massimiliano Gallo con una foto del: E di Alessandro Gassman, che D'Alatri ha diretto in Un Professore: LEGGI: Un professore 2: Alessandro Gassmann conferma che le ..."E' partito per un altro viaggio il mio amico, sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura Alessandro D'Alatri. Grazie per l'opportunita' di ...

Morto Alessandro D’Alatri, addio al regista delle fiction “I Bastardi di Pizzofalcone” e… Il Fatto Quotidiano

Aveva diretto anche alcuni importanti videoclip musicali di canzoni italiane famose, tra cui “Non è un film” degli Articolo 31 “Mentre tutto scorre” dei Negramaro e “Invece no” di Laura Pausini.Girò I bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Riccardi e Un professore: si è spento oggi a Roma dopo una lunga malattia, il ricordo di amici e colleghi ...