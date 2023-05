Addio al Reddito di Cittadinanza | ecco cosa ha stabilito il Governo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri Nell’ultimo Consiglio dei Ministri, ilMeloni ha, definitivamente, le nuove regole di quello che era ildi. Innanzitutto, cambia nome e sarà identificato come Assegno di inclusione, ma non andrà a tutti. Si legge nel comunicato del: “Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione alin favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi allao all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio ...

Si ha l'obbligo di accettare, pena la perdita del, qualunque offerta, dovunque sia, pure in capo al mondo, purché il lavoro che ti offrono sia di almeno un mese. Finito quel mese. ...... con un Isee inferiore a 9.300 euro e unfamiliare sotto i 6mila euro. L'importo base è di 500 euro mensili, oltre al contributo per l'affitto, erogabile per 18 mesi e rinnovabile una sola ...Rdc Infine, il decreto include l'eliminazione deldi cittadinanza che il governo intende sostituire con un nuovo "assegno di inclusione". Stando alle ultime bozze del decreto, il ...

Per chi è in età da pensione l'Assegno d'inclusione seguirà le stesse regole della Pensione di cittadinanza. Integrazione fino a 630 euro al mese, più il rimborso dell'affitto (fino a 150 euro).La segretaria Basso: «Non ci va bene per importo e durata. Chiediamo una riforma fiscale vera»