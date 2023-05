Addio a Tori Bowie | la campionessa di atletica oro alle Olimpiadi di Rio da 4 anni scomparsa dalla vita pubblica

La conferma è arrivata dalla World Athletics e dalla Federazione statunitense di atletica su Twitter: "L'USATF è profondamente addolorata nell'apprendere della scomparsa diBowie, tre volte ...MortaBowie: incerte le cause della morte L'atleta è stata per tre volte medaglia olimpica e per due volte campionessa del mondo . Per lei le parole di Max Siegel, CEO di USA Track and Field : "..."Mi si spezza il cuore per la famiglia diBowie. Una rivale fonte di luce. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con me", ricorda su Twitter la campionessa Shelly - Ann Fraser - Pryce. ...

Addio a Tori Bowie, la campionessa di atletica oro alle Olimpiadi di ... Open

È morta, a soli 32 anni, la velocista statunitense Tori Bowie: oro con la 4X100 Usa e argento nei 100 metri ai Giochi di Rio 2016, è stata campionessa del mondo sempre nella gara ...La sprinter americana fu oro olimpico nella 4x100 femminile a Rio 2016 e campionessa mondiale a Londra 2017. Non si conoscono ancora i motivi del decesso ...