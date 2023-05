(Di mercoledì 3 maggio 2023) Francescoha compiuto un autentico disastro contro la Lazio. Il suo primo tempo è costato quasi la vittoria sui biancocelesti, ma Simonegli vuole dare ancora. Colil difensore sarà in, ma in un ruolo diverso. SPOSTAMENTI – Francescose giocherà titolare partirà sulla sinistra. La certezza per la partita diè che tornerà inStefan de Vrij, rimasto in panchina con la Lazio per una lieve botta presa in Coppa Italia con la Juventus. Il difensore italiano ha deluso contro i biancocelesti, il suo primo tempo è stato un completo disastro. Tra la palla persa per il gol di Felipe Anderson e la scivolata valsa l’occasione di Ciro Immobileha indirizzato il match per gli avversari. ...

... l'Inter può guardare con rinnovataalla corsa per il quarto posto, anche se non si possono ... Un errore in fase di impostazione difavorisce infatti il pronto intervento di Luis Alberto ......nel progettare la formazione così come in ogni altra proposta culturale è che occorre dare...della condivisione in fase di progettazione del bando si è soffermato anche Aldo, docente del ...Ecco le scelte di formazione: INTER (3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio,, Bastoni; Darmian, ... nonostante ladel suo allenatore. Chissà che non riesca a trovare un gol proprio contro la 'sua'...

Acerbi, la fiducia di Inzaghi non cambia. Col Verona in campo ma… Inter-News.it

Bisogna ragionare partita dopo partita per fare un finale di stagione da incorniciare» Poi spezza una lancia a favore di Francesco Acerbi. MATURA E CONSAPEVOLE - Stephane Dalmat, su Instagram, analizz ...È la teoria degli opposti, ma è la squadra più forte potenzialmente. La sua conferma ad oggi non è ancora sicura» Il direttore del Corriere dello Sport svela un retroscena. NON SICURO - In collegament ...