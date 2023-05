Accoltellato a Napoli | aggredito da un conoscente dopo una lite

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ stato ferito da una persona che conoscevauna, l’uomoieri pomeriggio nel centro di. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’aggressione è avvenuta in un garage di via Stendhal. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale giunti sul posto, hanno visto personale del 118 che stava soccorrendo un uomo con diverse ferite da arma da taglio. La vittima, prima di essere accompagnato all’Ospedale del Mare, ha raccontato ai poliziotti che era statoda un uomo che conosceva e di cui ha fornito le generalità. I poliziotti, grazie alla visione delle immagini del sistema di video sorveglianza dell’attività commerciale e alle dichiarazioni di alcuni testimoni presenti, hanno accertato che la vittima, a seguito di una ...

Uomo di 53 anni è statoin via Stendhal , nel centro di, nel culmine di una lite. Due i colpi alla schiena ed uno al torace : l'uomo è stato trasportato in codice rosso all' Ospedale del Mare e, secondo i .... E' stato condotto in codice rosso all' Ospedale del Mare l'uomonel pomeriggio di oggi, 2 maggio, nel centro di; secondo le prime informazioni sarebbe stato raggiunto da almeno due fendenti, uno alla schiena e l'altro alla parte sinistra del ...Aggressione in centro anel pomeriggio di martedì 2 maggio. Un uomo è statoin via Stendhal, a pochi passi dalla fermata Toledo della Linea 1, dal Comune die dalla Questura. Vittima accoltellata ...

Uomo accoltellato nel centro di Napoli, in ospedale in codice rosso Fanpage.it

E' stato ferito da una persona che conosceva dopo una lite, l'uomo accoltellato ieri pomeriggio nel centro di Napoli. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l'aggressione è avvenuta in un garage di ...Il racconto del giovane tifoso accoltellato davanti al Maradona prima del match con la Salernitana: ferito al petto per una lite per motivi di viabilità. Gianpaolo, accoltellato davanti allo stadio ...