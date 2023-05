Accadde oggi | 3 maggio 1808 | il massacro napoleonico in Spagna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il 3viene ricordato come un giorno estremamente sanguinoso, simbolo delportato dalla guerra delle truppe francesi napoleoniche contro laquella guerra. È questo anche il nome del celeberrimo dipinto di Francisco Goya in cui l’artista raffigurò una tristissima … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

1903: Nasce a Tacoma, Washington, USA, Harry Lillis "Bing" Crosby, Jr.. più noto semplicemente come Bing Crosby, attore e cantante. Morirà il 14 ottobre 1977. Avanti TAGS 3 maggio , James Brown , Sex ...Iniziano le lotte studentesche del '68, Kasparov sfida un computer e vince, Margaret Thatcher diventa primo ministro. 1241 - Mar Tirreno: davanti all'isola del Giglio la flotta di ...A quei tempi fu considerato un finale troppo drastico, e perciò scartato, ma la serie di... La redenzione di Dan non riguarda ciò checon Alex o il motivo per cui viene incarcerato. L'...

Accadde oggi - Una doppietta di Totti trascina la Roma a Bari. Totti: "Domani non guarderò la Lazio,... Voce Giallo Rossa

1519- Muore nel Castello di Cloux in Francia Leonardo da Vinci, pittore, architetto, scienziato e scrittore, una delle menti più illustri del genere umano. 1945- Martin Borman definito l’ombra di Hitl ...«Parlare è il primo passo per chiedere più sicurezza a Napoli». Fabio Varrella ora può lasciarsi alle spalle il ricovero ospedaliero ed è pronto a ...