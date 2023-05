(Di mercoledì 3 maggio 2023) Maggio è il mese per eccellenza dedicato alle rose , per celebrarne la bellezza e il profumo, e ricordarne la delicatezza e la simbologia. L'edizione primaverile de 'Idel- Speciale ...

Sanremo, per creare una grande composizione di rose e fiori che andrà a ornare l'oratorio del Castello di, da poco restaurato. Chi desidera partecipare deve iscriversi: nel contributo di 15 ...Con la primavera in Emiliagli eventi floreali, tra mostre originali dedicate al ...al florovivaismo e all'arte del giardinaggio torna nel weekend del 6 e 7 maggio 2023 al Castello di...Con la primavera in Emiliagli eventi floreali, tra mostre originali dedicate al ...al florovivaismo e all'arte del giardinaggio torna nel weekend del 6 e 7 maggio 2023 al Castello di...

A Paderna sbocciano “I Frutti del Castello” TGCOM

Il Castello di Paderna di Pontenure, in provincia di Piacenza, sabato 6 e domenica 7 maggio, accoglie 110 espositori per "I Frutti del Castello”, una bella mostra di florovivaismo dedicata alla rosa, ...