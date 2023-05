A Orlando “Stone” di Carmen Pellegrinelli | quando la libertà risiede nel non scegliere

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Bergamo. “Pensi mai a me, nel cuore della notte, tu che sei l’unica capace di sciogliere la pietra?”. Una pietra da sciogliere, una ricerca interiore del genere che non si incasella in categorie, per lasciare spazio al proprio essere autentico. È la pietra di, performance ideata dae portata in scena da Laura Mola al Teatro Caverna di Bergamo nella prima nazionale di lunedì primo maggio, nella seconda serata del festival(in collaborazione con Alfi LesbichexxBergamo). Una ricerca tra i generi, un’analisi del proprio io che deve necessariamente confrontarsi con l’esterno, tratta daButch Blues, romanzo del 1993 dell’attivista lesbica Leslie Feinberg, biografia immaginaria di Jess Goldberg che, nel suo percorso di crescita fisica e personale, sente di non ...

... all'inizio, non sapeva se scegliere per il ruolo di Will,Bloom o Heath Ledger . Alla fine ... si ispira a Keith Richards, storico chitarrista dei Rollingall'epoca Keira Knightley aveva ...Silvioe, alle sue spalle, Barbora Bobulova in una scena del film. Foto: 01 Distribution Giovanni, che fa un film ogni cinque anni, sta appunto girando la storia del segretario di una sezione ...Silvioe, alle sue spalle, Barbora Bobulova in una scena del film. Foto: 01 Distribution Giovanni, che fa un film ogni cinque anni, sta appunto girando la storia del segretario di una sezione ...

Stone - Orlando - eventi L'Eco di Bergamo

A group of Good Samaritans are being honored with the FOX 35 Care Force Award for jumping into action to help a man suffering from a heart attack at a Seminole County high school baseball game.If you're yearning to get in touch with the great outdoors and aren't afraid of heights, it's time to get a grip with Gatorland's latest three-in-one adventure, the Croc Rock. In my mind's eye, ...