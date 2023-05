- La città colorata d'azzurro attende di poter sfogare liberamente la propria gioia. Appuntamento allo stadio MaradonaLe attività de Il Cinema del Pensiero , a cura di Parallelo 41 Produzioni nell'ambito di CiPS , si prolungano fino a novembre 2023 e si estendono a tutta la città. A partire da maggiole Masterclass di cinema pubbliche e gratuite fino ad esaurimento posti, dedicate alla regia e alla sceneggiatura, con particolare attenzione alla scrittura e alla regia tra cinema del ...... ma anche dei risultati economici chea darci anche soddisfazioni . Sono dell'idea che ... Scaroni e lo scudetto del: complimenti ad Aurelio De Laurentiis 'Ha avuto dei risultati ...

A Napoli ri-cominciano i preparativi per la festa scudetto TGLA7

Le attività de Il Cinema del Pensiero, a cura di Parallelo 41 Produzioni nell’ambito di CiPS, si prolungano fino a novembre 2023 e si estendono a tutta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...