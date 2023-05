A marzo 22mila occupati in più | in un anno +297 mila

Gli occupati a2023 sono aumentati diunità (+0,1%) rispetto a febbraio e di 297mila unità (+1,3%) rispetto adel 2022. Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso di occupazione è stabile al 60,...... pari a +unità) per uomini e donne, dipendenti e per tutte le classi d'età tranne quella dei 25 - 34enni, per cui risulta in calo. Il tasso di occupazione è stabile al 60,9 per cento. 'A...Leggi Anche Istat, a dicembre +334mila occupati in un anno Occupati al 60,9%, inattivi al 33,8% Ail numero degli occupati rispetto al mese precedente è cresciuto diunità, per un totale di 23 milioni e 349mila. Il numero è superiore di 297mila rispetto a quello di2022, in ...

Lavoro, a marzo 22mila occupati in più. La disoccupazione cala al 7,8%

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), il numero di occupati in Italia è aumentato di 22mila unità a marzo 2023 rispetto al mese precedente, raggiungendo un totale di 23 ...A marzo , il dato congiunturale dell' occupazione è in positivo, rispetto al mese precedente, con una crescita del +0,1%, pari a +22mila unità, suddivisa quasi equamente tra dipendenti a termine e per ...