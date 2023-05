A che punto è la portabilità da Rabona Mobile | ancora attese

(Di mercoledì 3 maggio 2023) A chesiamo con i colli di bottiglia dellada? I clienti del vettore che continuano a voler passare alla concorrenza dopo il grave down del servizio di rete e non solo dallo scorso 12 aprile sonotantissimi. Si registrano tuttavia dei gravi ritardi ai trasferimenti delle SIM che sarebbero dovuti scomparire in questa prima parte di maggio. Davvero è così o persistono delle forti anomalie? I ritardi nellarestano tali per ora, per motivi puramente organizzativi e va spiegato anche il perché, grazie anche dagli ultimi riscontri raccolti dagli esperti di Mondoweb. Plintron è l’aggregatore tecnico che opera su reteVodafone e al quale fanno riferimento molti operatori virtuali tra cui anche ...

Candy rassicurò AllanBetty stava benissimo quella mattina, ma le preoccupazioni di Allan si sono intensificate alha chiesto ai vicini di entrare in casa per controllare di persona. È ...... progettato per essere più efficiente daldi vista energetico e più veloce rispetto al meccanismo proof - of - work utilizzato da molte altre reti blockchain. Ciò significala rete Sui sarà ...... "Nonostante l'inflazione elevata, S&P prevedeil potere di determinazione dei prezzi della ... ma si avvicina a undi svolta per quanto riguarda la stabilita' del credito, mentre quella sul ...

Vicenza è un città per le bici Ecco a che punto siamo secondo il dossier di Velocittà VicenzaToday

La nuova avventura di Cal Kestis debutta anche su Steam: lo Sforzo è potente in questa conversione Ecco l'analisi della versione PC di Star Wars Jedi: Survivor.Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, per presentare il match di domani sera contro l'Udinese ...