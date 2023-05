63enne muore dopo aver acquistato il “kit suicidio” online Si cercano gli altri acquirenti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un’insegnantedella Valsugana si è tolta la vitaun kit del, venduto illegalmente da uno chef di Toronto e identificato dall’Interpol canadese come Kenneth Law. L’uomo, da diversi anni, distribuiva sul web nitriti di sodio e mascherine facciali. Come riportato dal Corriere della Sera, le vicende hanno inizio nel 2021 con il ritrovamento delle prime vittime in Canada e nel Regno Unito. Il 4 aprile 2023 la stessa storia si ripete anche in Italia, dove sono stati vendutinove kit tra cui quello della: la donna, A.D.L., originaria dell’Aquila e residente in Trentino, si suicida nel suo appartamento: “Mi dispiace. Sono troppo malata, troppo dolore, non avevo altra scelta”, scrive nella lettera d’addio ...

Trasportata in ospedale, la donna, Maria Balducci,originaria di Corato, è purtroppo successivamente deceduta. Feriti e trasportati in ospedale il marito 64enne della vittima, alla guida della ...Una donna, laMaria Balducci , è morta e due persone sono rimaste ferite in un incidente ... In Salento finisce con la moto contro un muro,22enne. Forse si è scontrato con un'auto di ...Bus contro Auto. Uno scontro terribile che non ha lasciato scampo al conducente, morto poco dopo in ospedale. È finito invece sul registro degli indagati ilalla guida del bus.

Si sente male mentre è alla guida, morto 63enne nel Catanese: soccorsi inutili Quotidiano di Sicilia

Stampa La tragedia si è consumata, questa mattina a Salerno. Un 63enne è precipitato dal terzo piano della sua abitazione in via Irno ed è morto. Sul posto – come riporta il sito web salernotoday.it – ...Tragedia a Salerno. Un uomo di 63 anni ha perso la vita precipitando dal terzo piano. E’ accaduto questa mattina 2 maggio in via Irno. La vittima è caduta ...