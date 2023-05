2 Maggio 2023 – Il partito di maggioranza argentino Frente de Todos presenta legge per dichiarare litio risorsa di Stato

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I deputati argentini deldi governode(FdT), guidati dal leader di Corriente, Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, hannoto un progetto diche propone didile riserve naturali di. Martedì notte Israele ha effettuato attacchi aerei sulle postazioni che appartengono a gruppi militanti palestinesi guidati dal Movimento di resistenza islamica (Hamas) nella Striscia di Gaza. Sarà Jack Markell il prossimo ambasciatore statunitense a Roma. Almeno due civili sono morti dopo che un proiettile è caduto sulla loro casa durante gli scontri armati nella città libica di Zawiya (nord-ovest), mentre sei attivisti sono stati arrestati per la loro difesa dei diritti umani. Cina e ...

... si va alla conquista della Finale! La nona puntata di Pechino Express, in onda giovedì 4, ...i video esclusivi sul sito ufficiale di Pechino Express approfondimento Pechino Express, ......sulle notizie dal mondo 'La scorsa notte Kiev ha subito l'attacco russo più intenso del". ...al tribunale' Due droni hanno cercato di attaccare il Cremlino nella notte tra il 2 e il 3. I ...Re Carlo incoronazione, Harry e le telefonate con il padre: 'Ecco perché Meghan ha scelto di non partecipare' Re Carlo, l'incoronazione il 6: nella notte le prove ufficiali a Londra La fortuna ...

Postcolonialismo italiano in Africa - ritratti di donne: al Casello Idraulico il convegno della commissione per le Politiche di Genere ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...