? LIVE! Atalanta-Spezia 1-1 | De Roon pareggia al 32?

(Di mercoledì 3 maggio 2023)1-1 Marcatori: 18? Gyasi, 32? De(3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Zapata. A disp. Rossi, Bertini, Okoli, Palomino, Demiral, Bernasconi, Soppy, Mendicino, Ederson, Boga, Højlund. All. Gasperini(4-1-4-1): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Reca; Ampadu; Agudelo, Bourabia, S. Bastoni, Gyasi; Shomurodov. A disp. Zoet, Marchetti, Caldara, Cipot, Ferrer, Sala, Ekdal, Esposito, Kovalenko, Verde, Krollis. All. Semplici Arbitro: Marinelli Ammoniti: – Espulsi: – I gol 18? – Gol dello– Un rimpallo su Scalvini sulla trequarti manda Bastoni in campo aperto, lucido a toccare corto per Gyasi che a tu per tu con Musso non può sbagliare. 32? – Gol ...

Il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo,e Spezia si affrontano nel match valido per la 33° giornata di campionato di Serie A ...Tona in campo oggi la Serie A , con il Napoli pronto alla festa scudetto: tricolore aritmetico per gli azzurri se la Lazio non vincerà all'Olimpico contro il Sassuolo. In campo alle 18- Spezia 0 - 0 DIRETTA , Juventus - Lecce 1 - 0 DIRETTA , Salernitana - Fiorentina 1 - 0 DIRETTA e Sampdoria - Torino 0 - 0 DIRETTA Alle 21 Milan - Cremonese, Monza - Roma e Verona - Inter. ...JuricCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 79, Lazio 61, Juventus 60, Inter 57, Milan 57, Roma 57,55, Bologna 45, Fiorentina 45, Monza 44, Sassuolo 43, Torino 42, Udinese 42, Salernitana 34, ...

Ai rossoneri servono punti per continuare la corsa Champions, soprattutto in vista dello scontro diretto di sabato con la Lazio. I grigiorossi sono a caccia di successi per la salvezza ...Forfait dell'ultimo minuto in casa Atalanta: Hojlund si fa male nel riscaldamento (problema muscolare), al suo posto Muriel accanto a Zapata. Tante novità per Semplici: Reca terzino, Bastoni sale a ...